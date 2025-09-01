Setor Bueno é o mais buscado para venda e aluguel de imóveis em Goiânia, aponta DataZAP

O Setor Bueno é a região mais procurada de Goiânia tanto para compra (12,60%) quanto para locação (10,63%) de imóveis residenciais nos últimos 12 meses até junho, segundo o Radar Imobiliário, estudo do DataZAP que analisa o comportamento do mercado imobiliário local. No ranking de vendas, o Setor Oeste ocupa a segunda posição (6,25%), seguido pelo Parque Amazônia (5,60%).

“Em Goiânia, a procura por imóveis se concentra em bairros consolidados, como Setor Bueno, Setor Oeste e Parque Amazônia, que se destacam pela boa infraestrutura urbana. A valorização imobiliária é maior nas regiões centrais e no sul da cidade, com queda gradual nos preços à medida que nos afastamos dessas áreas. O mercado da capital goiana vem se ajustando continuamente às novas demandas da população, refletindo mudanças no perfil e nas preferências dos moradores”, afirma Paula Reis, economista do DataZAP.

Venda

Além dos três bairros já mencionados, Pedro Ludovico/Bela Vista/Jardins das Esmeraldas (5,42%) e Jardim Goiás (4,32%) completam o ranking das 5 regiões mais procuradas por quem busca adquirir um imóvel na cidade. O Setor Sudoeste, que ficou na 9a posição, registrou a maior variação positiva de leads (cliques em anúncios) nos últimos 12 meses, alcançando 0,77 p.p.

Nos últimos cinco anos, observamos que, com exceção do primeiro lugar, ocupado pelo Setor Bueno, o ranking tem se mostrado bastante instável. O Setor Sudoeste sobressai por ter avançado significativamente desde 2021, quando ocupava a 13ª posição, repetida em 2022, e agora figura em 9º lugar.

O Radar Imobiliário também apresenta a variação dos preços de venda em Goiânia, que registrou uma valorização de 4,3% no acumulado de 12 meses, inferior à média nacional de 7,5%.

Ao analisar a evolução do top 10 dos bairros mais buscados para locação nos últimos cinco anos, percebe-se que a primeira posição foi consistentemente ocupada pelo Setor Bueno durante todo o período, enquanto o restante do ranking apresentou grande variação. O bairro Coimbra destaca-se por ter avançado 15 posições, saindo da 25ª colocação em 2021 para a 10ª em 2025, entrando pela primeira vez no top 10.

No que diz respeito aos valores de aluguel, Goiânia registrou valorização de 9,7% no acumulado de 12 meses, abaixo da média nacional de 11%.

Tipologia de locação

Imóveis com um dormitório se tornaram os mais procurados para locação. A demanda por esse tipo de unidade saltou de 17% para 45% entre 2023 e 2025. Com essa mudança, a preferência, antes focada em unidades com dois ou três quartos, passou a se concentrar em tipologias com até dois dormitórios.

Quanto à presença de suítes, observa-se uma busca maior por propriedades sem esses espaços (52%). Imóveis sem vagas de garagem também despertam maior interesse (45%).

