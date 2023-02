Shopping promove aulões gratuitos de funcional e ritmos

Para quem exagerou no Carnaval, sexta-feira (24) é dia de queimar o excesso de calorias nos aulões gratuitos que serão ofertados pelo Shopping Cerrado e pelo SESI Campinas. A programação terá início às 18h30, com um treinamento funcional, e segue às 19h30, com uma aula de ritmos. Para participar, basta comparecer no horário desejado, na entrada principal do centro de compras, sem a necessidade de inscrição prévia.

A educadora física Divany dos Santos Lacerda, que integra o quadro de professores do projeto, explica que, no treinamento funcional, os exercícios são planejados para serem desenvolvidos de forma global com o objetivo de melhorar os movimentos naturais das pessoas e as atividades da vida cotidiana, como andar, pular, correr e abaixar. “São treinos motivacionais e toda aula é um super desafio para ser superado”, destaca.

Já a aula de ritmos, segundo ela, é uma modalidade divertida para melhorar o condicionamento físico e se atualizar sobre os hits do momento, além de ser uma opção para todos os perfis e idades. “São aulas intensas e, dependendo do desempenho da pessoa, dá pra queimar de 700 a 1000 calorias por aula, mas todos os exercícios podem ser adaptados. Então, dá para alcançar diferentes níveis de performance física”, acrescenta Divany.

As atividades integram o Cerrado em Movimento, iniciativa do Shopping Cerrado que visa proporcionar à comunidade ações dedicadas à prática de exercícios físicos com segurança, acompanhamento de profissionais e sem qualquer custo. Neste ano, o projeto ofertará aulões mensais, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) – Campinas. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.