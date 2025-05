Shows de Wesley Safadão e Murilo Huff agitam a Pecuária de Goiânia; confira mais programações

Goiânia terá um final de semana repleto de atrações culturais, com destaque para os shows gratuitos de Wesley Safadão e Murilo Huff na Pecuária. Além dos grandes nomes da música sertaneja, a cidade também recebe espetáculos teatrais, festas temáticas, apresentações infantis e eventos comunitários. A programação se estende de sexta (23) a domingo (25), com atividades para todas as idades e públicos. Confira:

Shows na Pecuária de Goiânia

A tradicional Pecuária de Goiânia segue com apresentações musicais gratuitas no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira. Nesta sexta-feira (23), quem comanda os shows são Wesley Safadão e Natanzinho Lima. No sábado (24), Murilo Huff, com o projeto “Ao Vivão”, divide o palco com a dupla Matogrosso & Mathias.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site meubilhete.com ou na bilheteria do parque. A organização sugere a doação de 1 kg de alimento não perecível.

MolParty leva festa imersiva para a GO-020

Para os fãs de música eletrônica, a MolParty Goiânia realiza no sábado (24) uma edição especial com o tema “Aftermath”, ambientada em um cenário pós-apocalíptico. O evento acontece das 23h59 às 9h, ao lado do Goiânia Golfe Clube, com ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

Rock e encontro de motos no Metropolitan Mall

No sábado (24), o Metropolitan Mall promove um encontro de motocicletas clássicas da marca Royal Enfield a partir do meio-dia. A atração musical fica por conta do duo 42 Cordas, que sobe ao palco às 13h30 com um repertório de rock e MPB. A entrada é gratuita, com consumação paga à parte.

Teatro infantil e eventos para a criançada

Duas peças infantis estão na programação do fim de semana. No domingo (25), o Teatro Madre Esperança Garrido recebe o espetáculo “Moana: O Chamado”, às 17h, com ingressos a R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). No mesmo dia, às 15h, o Teatro SESI apresenta “Livre Estou”, inspirado na animação Frozen.

Já no Shopping Cerrado, no sábado (24), o grupo Ilumini Personagens Vivos encena “Uma Amizade de Outro Mundo”, às 17h, com entrada gratuita. No mesmo local, acontece o Dia Comunitário Clássico de Pokémon GO, das 14h às 17h, com ações especiais voltadas aos fãs do jogo.

Humor e teatro adulto

Na sexta-feira (23), o ator Gabriel Louchard apresenta a comédia “Como é que pode?” no Teatro Goiânia, às 21h. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 80 e estão à venda no site Sympla. No sábado (24), às 20h, o Grupo Zabriskie Teatro encerra a temporada do espetáculo “Amor, I Love You”, com entrada gratuita no teatro da companhia, no Setor Pedro Ludovico.

Samba no Setor Goiânia 2

O projeto “Mulheres na Roda de Samba – GO” realiza uma apresentação neste sábado (24), às 15h, na Rua Castanheira, no Setor Goiânia 2. O repertório homenageia grandes nomes do samba como Alcione e Beth Carvalho. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Aniversário do Bairro Goiá reúne comunidade no domingo

O domingo (25) marca a comemoração dos 69 anos do bairro Goiá, com festa comunitária na Praça das Bandeiras, das 13h às 18h. A celebração, que agora faz parte do calendário oficial da cidade, contará com atrações para crianças, distribuição de roupas e alimentos, além de sorteios de cestas básicas e prêmios em dinheiro via pix.

Evento gospel reúne fiéis no Goiânia Arena

O grupo FHOP Music participa da 5ª edição da Cruzada Cura neste sábado (24), das 19h30 às 23h30, no Goiânia Arena. Com entrada gratuita, o evento religioso promete momentos de louvor e oração voltados à juventude cristã.

