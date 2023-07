Sicoob anuncia participação no programa “Desenrola Brasil”

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, anunciou a sua participação no programa “Desenrola Brasil”, do Governo Federal. “Queremos estar sempre ao lado dos nossos cooperados, oferecendo soluções adequadas às suas necessidades e proporcionando o seu bem-estar financeiro e social. A nossa adesão ao Programa Desenrola Brasil apenas reafirma o compromisso do Sicoob em contribuir para a construção de um país mais justo e próspero”, comenta Marcos Vinicius Viana Borges, diretor de Operações do Sicoob.

O programa teve início nesta segunda-feira (17), com sua primeira fase destinada à limpar o nome daqueles que possuem dívidas de até R$ 100 com os bancos. Também podem participar desta etapa quem possui débitos e possui renda mensal de até R$ 20 mil. Cada banco decide se quer ou não participar.

Para setembro, a previsão do Governo Federal é de lançar a segunda fase do programa, destinada a quem tem renda até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou esteja inscrito no CadÚnico, o cadastro único de quem recebe Bolsa Família e outros programas sociais.

Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Federal, Itaú, Santander, Inter, PicPay e Mercado Pago já estão participando do programa.