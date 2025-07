Sine Municipal divulga 729 vagas de emprego em Goiânia nesta semana

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas), está com 729 vagas de emprego abertas nesta semana no Sine Municipal. As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, com opções tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais qualificados. Há vagas para auxiliar de logística, atendente de lojas e auxiliar de carga e descarga, entre outras oportunidades.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao Sine Municipal, localizado na Rua 1, nº 147, Setor Central. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar documento de identificação (RG ou CPF), comprovante de endereço e currículo atualizado.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Diogo Franco, destaca a atuação do órgão na intermediação de mão de obra. “Nosso objetivo é ampliar o acesso ao mercado de trabalho e gerar novas possibilidades de renda. O Sine Goiânia tem sido fundamental para conectar trabalhadores às empresas”, afirma e relembra que o atendimento é gratuito e que as vagas são atualizadas diariamente, conforme a demanda das empresas cadastradas.

Confira todas as vagas disponíveis no Sine Municipal:

* Agente de inteligência (2)

* Ajudante de carga e descarga de mercadoria (20)

* Ajudante de motorista (5)

* Ajudante de obras (10)

* Ajudante de pátio de sucata (1)

* Aplicador de isolante (coberturas) (10)

* Assistente administrativo (39)

* Assistente de serviço de contabilidade (1)

* Assistente de vendas (1)

* Atendente de lanchonete (2)

* Atendente de lojas (60)

* Auxiliar administrativo (4 — sendo 2 vagas especiais)

* Auxiliar de almoxarifado (1)

* Auxiliar de costura (1)

* Auxiliar de cozinha (1)

* Auxiliar de expedição (15)

* Auxiliar de limpeza (20)

* Auxiliar de linha de produção (8)

* Auxiliar de logística (100)

* Auxiliar de manutenção predial (1)

* Auxiliar de marceneiro (1)

* Auxiliar de mecânico de autos (1)

* Auxiliar de torneiro mecânico (2)

* Borracheiro (1)

* Carregador e descarregador de caminhões (2)

* Conferente de carga e descarga (1)

* Conferente de mercadoria (exceto carga e descarga) (5)

* Consultor de vendas (20)

* Copeiro de hotel (1)

* Cortador de roupas (1)

* Costureira em geral (7)

* Cozinheiro geral (2)

* Eletricista (3)

* Eletricista auxiliar (1)

* Eletricista de instalações (2)

* Encanador (1)

* Estoquista (1)

* Frentista (3)

* Gerente de logística (5)

* Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

* Lavador de carros (7)

* Lubrificador de automóveis (1)

* Manobrista (5)

* Marceneiro (1)

* Mecânico de automóvel (3)

* Mecânico de manutenção de máquinas (1)

* Mecânico de manutenção de motores diesel (1)

* Mecânico de veículos (2)

* Motorista carreteiro (3)

* Motorista de caminhão (3)

* Motorista entregador (6)

* Operador de caixa (5)

* Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas (5)

* Operador de motoniveladora (1)

* Operador de telemarketing ativo e receptivo (200)

* Operador de vendas (lojas) (15)

* Passador de roupas em calandra (2)

* Pedreiro (1)

* Pintor industrial (1)

* Professor de ensino fundamental – séries iniciais (1)

* Promotor de vendas (7)

* Recepcionista de hospital (2)

* Secretária(o) executiva(o) (1)

* Soldador (1)

* Técnico de edificações (2)

* Técnico em saúde bucal (1)

* Vendedor de consórcio (3)

* Vendedor interno (5)

