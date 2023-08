Sine tem mais de mil oportunidades de emprego disponíveis

O Sine está com 1.024 oportunidades de emprego disponíveis. Os interessados devem comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que fica na Rua 1, no Centro, para realizar o registro.

São oferecidas oportunidades para atendente de farmácia, balconista, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, operador de caixa, servente de obras e outros.

É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho.