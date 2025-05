Sino Vox Patris inicia trajeto final rumo a Trindade

Após a celebração da Missa em Ação de Graças na Catedral de Santos, em São Paulo, neste sábado (24), o sino Vox Patris iniciou sua última etapa de peregrinação rumo à cidade de Trindade, em Goiás, onde ficará exposto na Nova Casa do Pai durante a Romaria 2025. A cerimônia religiosa foi conduzida por Dom Tarcísio Scaramussa e marcou oficialmente o começo do trajeto terrestre pelo Brasil.

O sino permaneceu em Santos até às 23h, quando então partiu em caminhão especial. A rota inclui passagens por sete cidades: Pouso Alegre (25/5), Formiga (26/5), Carmo da Cachoeira (27/5), Lagoa Grande (28/5), Luziânia (29/5), Goiânia (30/5) e Trindade (1/6). O evento previsto para Brasília, no dia 31, foi cancelado devido a ajustes no cronograma.

O sino Vox Patris, fundido na Polônia, pesa 55 toneladas, mede 4 metros de altura por 4,5 metros de diâmetro e é considerado o maior sino que badala do mundo. Além disso, ele traz imagens fundidas em bronze que narram a história da devoção ao Divino Pai Eterno. A estrutura será instalada ao lado do Novo Santuário em uma base de mil metros quadrados preparada para suportar o peso da peça.

Desde já, os fiéis estão convidados a acompanhar a peregrinação por meio das redes oficiais da Afipe e da TV Pai Eterno. A chegada a Trindade será celebrada com uma missa especial no dia 1º de junho, às 17h30, na Praça do Santuário, marcando um momento simbólico de fé e unidade. O sino será exposto durante toda a Romaria de 2025, prevista entre 27 de junho e 6 de julho.

Com o cancelamento da programação em Brasília, devotos de todo o Brasil estão sendo incentivados a participar das celebrações diretamente em Trindade. A expectativa é de que milhares de romeiros compareçam para saudar o sino e seus acompanhantes, os sinos menores São João e São Lucas, que também farão parte do campanário do Novo Santuário.

Por fim, a organização reforça que todas as atualizações sobre a rota e os horários da peregrinação serão divulgadas em tempo real. O momento é considerado histórico pelos Missionários Redentoristas e simboliza os 185 anos de devoção ao Pai Eterno, fortalecendo ainda mais a fé dos romeiros e devotos que acompanham o projeto desde o início.