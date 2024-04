Sobe número de cidades que terão provas do Enem dos Concursos

Subiu para 228 o número de cidades que vão receber as provas do chamado Enem dos Concursos. Agora, oito novas cidades no Entorno do Distrito Federal também terão aplicação dos exames no dia 5 de maio. São elas: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Segundo o Ministério da Educação, a inclusão das novas cidades é necessária para atender a logística pelo grande número de candidatos da região.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no “Enem dos concursos”, como ficou conhecido o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).