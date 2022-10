Sonora Brasil destaca a influência da matriz africana na música brasileira

Em sua 24ª edição, o Sonora Brasil apresenta o tema ‘Culturas Bantu: afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas’, exaltando a contribuição dos povos de línguas Bantu para a cena musical brasileira. Neste ano, as atividades retomarão ao formato presencial com apresentações realizadas por grupos locais, em um total de 28 artistas e grupos musicais de 23 estados brasileiros e Distrito Federal. Os Bantus têm um papel significativo na formação cultural brasileira e na identidade nacional, que vai desde ritmos e expressões musicais, como o samba, a artes manuais e culinária.

O tema abordado nesta edição é oportuno para aprofundar a discussão sobre a influência das culturas de matriz africana no país e retrata o objetivo do Sonora Brasil: valorizar a pluralidade cultural brasileira e divulgar culturas que influenciam a música nacional por meio das diferentes manifestações regionais. O Sonora Brasil é o projeto de maior iniciativa de circulação musical do país, já alcançou mais de 750 mil pessoas e realizou mais de seis mil concertos.