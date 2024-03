Suspeito de Assassinato de Lutador de MMA é Preso em Goiânia

Na última terça-feira (12), a comunidade de lutas e a população de Goiânia foram chocadas pela morte do lutador de MMA Paulo Henrique Biano Rodrigues, de 28 anos. O crime ocorreu dentro da oficina da vítima, situada na Vila Canaã, em Goiânia. Agora, a Polícia Civil anunciou a prisão de um suspeito ligado ao assassinato.

Segundo relatos de testemunhas às autoridades policiais, o suspeito entrou na oficina usando uma máscara descartável e disparou contra Paulo Henrique. Após o ato criminoso, o atirador fugiu do local na companhia de outro suspeito, deixando a comunidade perplexa e a família da vítima em luto.

A Delegacia de Homicídios convocou uma coletiva de imprensa para esta sexta-feira (15), visando fornecer mais detalhes sobre o caso que abalou a região. A dinâmica do assassinato foi capturada por câmeras de segurança, fornecendo pistas cruciais para a investigação.

Conforme informações preliminares, as imagens revelam o suspeito caminhando pela rua, aparentemente falando ao celular antes de efetuar os disparos contra a vítima. Em outro ângulo, o autor do crime é visto vestindo uma camiseta cinza e um par de tênis azul, itens que foram apreendidos junto ao investigado.

Após tirar a vida de Paulo Henrique com múltiplos disparos de arma de fogo, o assassino é flagrado fugindo do local, conforme mostram as câmeras de monitoramento eletrônico.

A prisão do suspeito ocorreu em tempo recorde, com a Delegacia de Homicídios agindo rapidamente para capturar um dos autores do terrível crime em menos de 48 horas após o ocorrido. No entanto, a investigação continua em andamento, na busca pela total elucidação do caso e pela justiça em nome da vítima e de seus entes queridos.