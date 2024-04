Suspeito de latrocínio no Bosque dos Buritis é preso em Goiânia

Na última segunda-feira, 08, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic – grupo GARRA), efetuou a prisão de Bryan Richard Santana Borges, 22 anos, suspeito do latrocínio de Neemias Alves da Silva, ocorrido na madrugada de 14 de outubro de 2023, no Bosque dos Buritis, em Goiânia.

Segundo as investigações, a vítima foi abordada por Bryan e mais dois indivíduos, que anunciaram o roubo e subtraíram seu celular e motocicleta. Durante o assalto, Neemias foi ferido com múltiplos golpes de faca no pescoço e no tórax, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. Bryan, durante interrogatório, admitiu sua participação no crime e detalhou a dinâmica dos fatos, revelando que buscava vítimas na região do Bosque dos Buritis para cometer roubos.

A divulgação da imagem de Bryan foi realizada conforme a Lei 13.869/2019, Portaria Normativa n° 547/2021/DGPC, visando identificar outras possíveis vítimas de crimes praticados pelo suspeito, assim como localizar testemunhas que possam colaborar com as investigações, conforme despacho do delegado responsável pelo inquérito.