Suspeito de tentativa de homicídio capturado em operação conjunta

No último sábado, 06, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Firminópolis – 7ª DRP, em colaboração direta com a Polícia Civil do Estado do Pará, prendeu um indivíduo suspeito de tentativa de homicídio contra uma vítima no município de Firminópolis/GO.

Entenda

No dia 1º de janeiro deste ano, durante as festividades de fim de ano em uma praça da cidade, um indivíduo atacou a vítima com uma faca, visando tirar-lhe a vida. Após ferir a vítima no tórax, o agressor fugiu do local, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

A equipe policial iniciou uma investigação minuciosa para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Na sexta-feira, 05, após diligências na região de Goiânia e Aparecida de Goiânia, descobriu-se que o suspeito havia fugido para o município de Dom Felipe, no estado do Pará. Com base nessas informações, a polícia de Goiás contatou as autoridades paraenses, solicitando apoio para cumprir o mandado de prisão preventiva.

As equipes policiais do Pará realizaram buscas em Dom Felipe e conseguiram efetuar a prisão do suspeito, conforme mandado expedido pela comarca de Firminópolis/GO.

As investigações continuam em andamento até a conclusão do inquérito policial.