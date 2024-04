Taurus Festival de Assadores BBQ espalha o ‘perfume do churrasco’ pelo ar de Goiânia

O aroma irresistível do churrasco vai tomar conta de Goiânia (GO) no próximo final de semana com a chegada do Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ. Considerado um dos principais eventos do gênero no Brasil, a segunda edição promete agitar a cidade nos dias 12, 13 e 14 de abril, no Shopping Cerrado, com entrada gratuita.

Com o sucesso do ano anterior, o festival retorna à capital de Goiás com uma programação repleta de novidades e entretenimento para toda a família. A festa acontecerá na sexta-feira das 17h às 22h, e no sábado e domingo das 11h às 22h, organizada pela WB Produções & Promoções.

Gastronomia, Diversão e Música

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ é conhecido pela qualidade e diversidade gastronômica preparada por renomados chefs do circuito BBQ, além de oferecer uma variedade de cervejas artesanais e um eclético lineup de shows. O evento promete ser o local ideal para reunir amigos e familiares.

Para os pequenos, haverá uma ampla área kids com brinquedos para garantir a diversão de crianças e adultos. Além disso, o festival é pet friendly, permitindo que os animais de estimação participem da celebração do churrasco.

Cardápio de Dar Água na Boca

Os amantes do churrasco terão à disposição um cardápio especial com cortes e preparos variados, incluindo o inédito Búfalo no Rolete, preparado com maestria pela equipe do Tradição Caipira. Além disso, o evento oferecerá hambúrgueres, costelas, brisket, linguiças artesanais, entre outras delícias.

Entretenimento e Compras

Além da gastronomia, o festival contará com uma variedade de opções de entretenimento, incluindo shows ao vivo e exposições de acessórios para churrasco. Os visitantes também poderão desfrutar de espaços dedicados ao rock e ao esotérico, além de poderem adquirir produtos como queijos, cachaças e licores especiais.

Atrações Musicais

A arena do Taurus Festival receberá sete shows ao longo do evento. Destaque para a banda 220 Volts, que se apresentará na sexta-feira às 19h, e para o show especial “Uma homenagem ao Rock Nacional” no sábado às 13h. No domingo, o encerramento ficará por conta da Bandinha de Rock, às 19h.