Taxa de desemprego cai a 8% e registra menor taxa desde 2014

O número de trabalhadores com carteira assinada ficou estável na comparação trimestral. Já a taxa de informalidade aumentou para 39,2%.

O salário médio recebido foi de R$ 2.921. O valor representa estabilidade em relação ao trimestre encerrado em março e um crescimento de 6,2% no comparativo anual. A massa de todos os rendimentos provenientes do trabalho no país somou R$ 284,1 bilhões e também ficou estável em três meses, mas aumentou 7,2% na comparação anual.