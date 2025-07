Taxa de Trump ameaça exportações e deixa agronegócio brasileiro em alerta

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto causou forte reação no setor produtivo nacional. O agronegócio brasileiro, um dos pilares das exportações do país, vê na medida uma ameaça direta à sua competitividade internacional e pede resposta firme por parte do governo Lula.

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a medida é injustificada e contraria o histórico de cooperação entre os dois países. Em nota, a entidade afirma que “a economia e o comércio não podem ser afetados por questões de natureza política” e cobra atuação urgente da diplomacia para mitigar os prejuízos ao agronegócio brasileiro.

As exportações de carne bovina, café e suco de laranja — produtos que figuram entre os mais enviados aos EUA — estão entre as mais atingidas. Só em 2025, o Brasil exportou mais de US$ 738 milhões em carne bovina e US$ 743 milhões em sucos de frutas. A CitrusBR e a Abiec alertaram que a sobretaxa pode prejudicar também os consumidores americanos, já que o Brasil é fornecedor histórico e essencial para os EUA nessas cadeias produtivas.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) também se manifestou. Para o grupo, liderado pelo deputado Pedro Lupion, a medida de Trump representa um alerta grave para as relações comerciais e políticas entre Brasil e Estados Unidos. “É hora de cautela e diplomacia afiada. O impacto sobre o câmbio e o custo de insumos importados é imediato”, afirmou a bancada ruralista em nota oficial.

Além do agronegócio, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e entidades como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) alertaram para os danos econômicos da medida. O petróleo bruto, principal item exportado para os EUA, responde por quase US$ 2,4 bilhões em vendas em 2025. O setor teme fuga de investimentos e retração da atividade industrial.

Na carta divulgada nas redes sociais, Trump justifica a medida como reação ao processo judicial contra Jair Bolsonaro, alegando perseguição política. O presidente Lula rebateu com firmeza: “O Brasil não aceitará ingerência externa. Somos um país soberano e nossa Justiça é independente.” Ele ainda reforçou que o país responderá com base na Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada em abril.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com superávit favorável aos americanos acumulando US$ 43 bilhões na última década. Em 2024, mesmo com crescimento de 9,2% nas exportações brasileiras, o saldo continuou positivo para os EUA em mais de US$ 250 milhões.

A imposição de tarifas sobre o agronegócio brasileiro escancara os riscos da instabilidade geopolítica nas relações comerciais. Setores estratégicos pedem que o governo brasileiro atue com firmeza, mas sem precipitação. O momento exige diálogo, diplomacia e visão de longo prazo para proteger empregos, garantir competitividade e preservar o lugar do Brasil como potência agroexportadora.