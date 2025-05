TCM mantém suspensão de pagamentos de altos salários na Comurg

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) decidiu manter a medida cautelar que suspende o pagamento de salários considerados acima dos limites legais na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A decisão foi tomada em sessão plenária, na última quarta-feira (7), após análise de agravo interposto contra o Acórdão nº 649/2025, que havia determinado a suspensão.

O recurso foi impetrado pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Ambiental, Coleta de Lixo e Similares do Estado de Goiás (SEACONS) e coube ao Conselheiro Valcenôr Braz relatar o pedido.

O Ministério Público de Contas se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer alinhado à Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal. Ambos os órgãos defenderam a manutenção da medida cautelar até que a representação seja analisada de forma conclusiva.

O relator do processo seguiu o entendimento técnico e apresentou voto pelo conhecimento do recurso, sem efeito suspensivo, e pelo não provimento do agravo. A decisão foi aprovada pelo colegiado.

A Gerência de Protocolo deverá retornar a tramitação dos autos à fase inicial e encaminhá-los à Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal para prosseguimento da análise.

A medida cautelar que suspende os pagamentos foi referendada pelo plenário do TCM no início do ano, diante de indícios de remunerações acima do teto constitucional.