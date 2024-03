Teatro Goiânia apresenta espetáculo infantil inspirado na Turma do Balão Mágico

O Teatro Goiânia, sob a gestão da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), será palco neste domingo, 17, às 17h, do espetáculo infantil “À Espera do Balão Mágico”, produzido pela companhia teatral Flor do Cerrado. Com valores de ingressos a partir de R$ 20, as entradas estão disponíveis para compra no site sympla.com.br.

A peça transporta os espectadores para uma jornada encantada, onde pré-adolescentes embarcam em um balão mágico ao som envolvente da Turma do Balão Mágico, famoso grupo musical dos anos 80. O espetáculo resgata sucessos como “Superfantástico”, “Se Enamora” e “Ursinho Pimpão”.

Além do entretenimento, a montagem destaca importantes lições sobre educação infantil, abordando temas como respeito ao próximo, valor da amizade e aceitação da diversidade.