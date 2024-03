Teatro “Milagres de Jesus” será apresentado em Aparecida

As apresentações serão realizadas na sede da Igreja Esperança, com entrada gratuita. A doação de 1kg de alimento não perecível é facultativa.

O espetáculo narra a história do maior amor do mundo, apresentando Jesus Cristo com seus milagres, morte e ressurreição, com dramaturgia e direção de Weyder Moreira e produção de Mayara Pinheiro.

A encenação harmoniza cenas que são marcas históricas no consciente coletivo. É tradicionalmente a maior produção teatral realizada em Aparecida de Goiânia.

“Queremos proporcionar mais do que um teatro com mensagem cristã, mas também uma experiência imersiva que remonta o significado da maior demonstração de amor do mundo”, afirma o diretor da Hope Artes, Weyder Moreira.