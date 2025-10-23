search
Temperatura aumenta gradualmente e não há previsão de chuva para Goiânia

De acordo com o Cimehgo, a combinação de calor e umidade continua a influenciar as condições do tempo, o que pode resultar em chuvas


23/10/2025

Temperatura aumenta gradualmente e pode chegar a 34 graus em Goiânia hoje

Depois da influência de uma frente fria que provocou queda nos termômetros, especialmente no início da manhã e à noite, a temperatura aumenta gradualmente em todo o estado nesta quinta-feira (23). Há alerta de risco de tempestades para 14 municípios da região Centro-Norte de Goiás, como Rubiataba, com 15 milímetros de chuvas, e Flores de Goiás e Ceres, com 10 milímetros, mas na maioria do estado o tempo ficará firme, com sol e possibilidades (mais remotas) de pancadas de chuvas isoladas. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

De acordo com o Cimehgo, a combinação de calor e umidade continua a influenciar as condições do tempo, o que pode resultar em chuvas que poderão ser acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo, principalmente na região destacada. As temperaturas seguem em discreta elevação. As máximas hoje podem chegar a 36 graus na Região Oeste, 35 graus na Central, 34 graus na Região Norte e 33 graus nas regiões Sudoeste, Leste e Sul.

As máximas previstas são para Araguapaz, com 35 graus, Aruanã, Flores de Goiás e Goiânia, com 34 graus, e Quirinópolis, Minaçu, Santa Helena e Porangatu, com 33 graus. O dia amanheceu com 16 graus em Cristalina, 17 graus em Jataí, Rio Verde e Davinópolis e com 18 graus em Formosa, Morrinhos, Bela Vista de Goiás e Ipameri.

Goiânia teve mínima de 19 graus e tem previsão de registrar, junto com outras cidades, a máxima prevista para hoje, de 34 graus em regiões urbanas. A umidade relativa do ar vai variar entre 40% e 95%. O dia será de sol, com períodos de tempo nublado. O sol nasceu às 5h44 e vai se pôr às 18h18.

