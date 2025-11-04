search
Temporada de mangas exige atenção redobrada com rede elétrica

Equatorial Goiás orienta sobre cuidados na colheita de frutas e manuseio de objetos próximos da fiação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/11/2025 - 10:00

A chegada da temporada de mangas em Goiás, típica dos últimos meses do ano, traz não apenas o sabor das frutas, mas também um alerta importante de segurança. A Equatorial Goiás reforça orientações à população para evitar acidentes causados pelo contato indevido com a rede elétrica durante a colheita.

Com as mangueiras em plena frutificação, é comum ver moradores tentando alcançar os frutos com varas, galhos ou até mesmo escalando árvores próximas à fiação. Segundo a executiva de Segurança do Trabalho da Equatorial Goiás, Suzane Caires, essas práticas aumentam significativamente o risco de choques elétricos e quedas. “Nesta época do ano, muitas pessoas se arriscam para colher mangas próximas à rede elétrica, sem perceber o perigo. A recomendação é sempre manter distância dos fios e evitar o uso de objetos longos ou metálicos”, destaca Suzane.

Cuidado redobrado nas áreas urbanas e rurais

Em muitas cidades goianas, especialmente em regiões residenciais e áreas rurais, mangueiras foram plantadas há décadas e cresceram ao lado da rede elétrica. Em períodos de safra, o risco aumenta. A Equatorial reforça que subir em árvores próximas da fiação ou tentar derrubar frutas com varas pode causar acidentes graves, inclusive fatais.

O ideal, segundo a distribuidora, é colher mangas apenas em locais seguros, como praças, parques, áreas públicas ou propriedades particulares afastadas dos cabos de energia. Caso algum fruto, pipa ou objeto fique preso nos fios, o cidadão não deve tentar retirá-lo por conta própria. Somente equipes da empresa, devidamente treinadas e equipadas, podem realizar esse tipo de manuseio.

Em caso de emergência

Em situações de acidente ou risco envolvendo a rede elétrica, a população deve acionar imediatamente os canais oficiais da Equatorial Goiás, disponíveis 24 horas por dia:

📞 Telefone: 0800 062 0196
📱 Aplicativo: Equatorial Energia

