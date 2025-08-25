search
Temporada do Sol em Virgem começa: veja quais famosos são do signo

Beyoncé, Zendaya e IZA estão entre os virginianos que brilham no mundo da música, do cinema e da TV


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2025 - 11:58

Beyoncé, virginiana do dia 04/09 (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

A temporada do Sol em Virgem começou no dia 23 de agosto e segue até 22 de setembro, trazendo à tona as principais características do signo: organização, disciplina, olhar atento aos detalhes e uma busca constante pela perfeição. Nesse período, todos os signos sentem de alguma forma a influência virginiana, que incentiva o cuidado com a rotina, a saúde e a vida prática.

Mas não são apenas os horóscopos que lembram a força desse signo. Muitas celebridades internacionais e brasileiras nasceram sob a energia de Virgem e são exemplos de dedicação, foco e talento.

Famosos do signo de Virgem

  • Susana Vieira – 23 de agosto
  • Humberto Carrão – 28 de agosto
  • Michael Jackson – 29 de agosto
  • Zendaya – 1º de setembro
  • Damson Idris – 2 de setembro
  • IZA – 3 de setembro
  • Beyoncé – 4 de setembro
  • Idris Elba – 6 de setembro
  • Pink – 8 de setembro
  • Taraji P. Henson – 11 de setembro
  • Jennifer Hudson – 12 de setembro
  • Amy Winehouse – 14 de setembro
  • Giovanna Ewbank – 14 de setembro
  • Fernanda Torres – 15 de setembro
  • Negra Li – 17 de setembro

O que esperar da temporada virginiana

Durante a passagem do Sol por Virgem, a energia coletiva favorece a organização da rotina, a atenção à saúde e os detalhes da vida prática. É um bom momento para revisar hábitos, cuidar do corpo e iniciar projetos que pedem disciplina e dedicação.

