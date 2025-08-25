Temporada do Sol em Virgem começa: veja quais famosos são do signo

A temporada do Sol em Virgem começou no dia 23 de agosto e segue até 22 de setembro, trazendo à tona as principais características do signo: organização, disciplina, olhar atento aos detalhes e uma busca constante pela perfeição. Nesse período, todos os signos sentem de alguma forma a influência virginiana, que incentiva o cuidado com a rotina, a saúde e a vida prática.

Mas não são apenas os horóscopos que lembram a força desse signo. Muitas celebridades internacionais e brasileiras nasceram sob a energia de Virgem e são exemplos de dedicação, foco e talento.

Famosos do signo de Virgem

Susana Vieira – 23 de agosto

Humberto Carrão – 28 de agosto

Michael Jackson – 29 de agosto

Zendaya – 1º de setembro

Damson Idris – 2 de setembro

IZA – 3 de setembro

Beyoncé – 4 de setembro

Idris Elba – 6 de setembro

Pink – 8 de setembro

Taraji P. Henson – 11 de setembro

Jennifer Hudson – 12 de setembro

Amy Winehouse – 14 de setembro

Giovanna Ewbank – 14 de setembro

Fernanda Torres – 15 de setembro

Negra Li – 17 de setembro

O que esperar da temporada virginiana

Durante a passagem do Sol por Virgem, a energia coletiva favorece a organização da rotina, a atenção à saúde e os detalhes da vida prática. É um bom momento para revisar hábitos, cuidar do corpo e iniciar projetos que pedem disciplina e dedicação.

👉 Gostou? Leia mais sobre horóscopos e previsões astrológicas no Astrolink.