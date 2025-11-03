Temporal provoca estragos e deixa Itumbiara e Goiânia em alerta

Um temporal atingiu parte de Goiás entre o domingo (2) e esta segunda-feira (3), causando estragos e preocupação em várias cidades. As chuvas vieram acompanhadas de ventania e deixaram prejuízos em Itumbiara e na Região Metropolitana de Goiânia. Apesar dos danos, ninguém se feriu.

Em Itumbiara, o 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências provocadas pela forte chuva. O vento lançou telhas e destroços que atingiram fiações e derrubaram cabos elétricos. Os incidentes aconteceram na Avenida Doutor Celso Maeda, em frente ao Supermercado Reis e na Rua Pedro Alves Cabral, no Bairro Afonso Pena.

Equipes da Equatorial Energia chegaram rapidamente, isolaram as áreas e eliminaram os riscos. Depois dos reparos, o fornecimento de energia voltou ao normal. Além disso, o Corpo de Bombeiros orientou que os moradores evitem áreas alagadas e busquem abrigo seguro durante as tempestades.

Enquanto isso, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, moradores registraram vídeos mostrando ruas alagadas e quedas de energia. Árvores caíram, fachadas foram danificadas e vias precisaram ser interditadas. Na Avenida 2ª Radial, motoristas desviaram de uma grande árvore caída. Já na Avenida W-6, em Aparecida, um poste tombou com a força do vento.

Segundo o Cimehgo, alguns setores registraram volumes expressivos de chuva: o Setor Perim teve 141 mm, o Jardim Curitiba, 85 mm, e outros bairros ultrapassaram 100 mm.

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, alertou nas redes sociais que as equipes da prefeitura seguem atuando e pediu que a população permaneça em casa durante as tempestades.

Previsão do tempo indica mais instabilidade nos próximos dias

De aCordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer instável nos próximos dias, com céu nublado e pancadas rápidas de chuva em boa parte do estado. Em Itumbiara, a temperatura varia entre 23°C e 35°C, e há risco de novas pancadas no fim da tarde.

O Corpo de Bombeiros reforça que a população deve evitar contato com cabos caídos, não atravessar áreas alagadas e manter atenção à hidratação e exposição ao sol, já que a umidade relativa do ar pode cair para 40% durante o período mais seco.