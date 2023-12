Temporal causa estragos em Goiânia e destroi decoração do Natal do Bem

Um forte temporal atingiu a cidade de Goiânia na tarde desta quarta-feira, 27, causando estragos e levando a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a emitir comunicados informando sobre as ações de resposta.

A Defesa Civil mobilizou equipes para atender áreas afetadas pelo grande volume de chuva e rajadas de vento. Os setores Marista, Oeste, Estrela Dalva e Forteville registraram quedas de árvores, com a Comurg prontamente respondendo à situação. Os cidadãos podem reportar ocorrências pelo WhatsApp (99855-8555) e Teleatendimento (3524-8555).

A Seinfra esclareceu que os córregos não transbordaram, mas algumas áreas enfrentaram enxurradas. Quanto ao viaduto da Avenida H, a Prefeitura está empenhada na ampliação da rede de drenagem, com previsão de conclusão no início de 2024.

Leia as notas na íntegra

NOTA

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), informa que está com equipes disponíveis ao atendimento após um grande volume de chuva, com rajadas de ventos, que atingiram a Capital na tarde desta quarta-feira (27/12).

A Defesa Civil esteve nos locais mapeados com precipitações mais concentradas, pronta a prestar auxílio aos possíveis afetados. À medida que são informados pelos telefones 153 e 193, equipes são deslocadas para atendimento imediato.

Equipes da Comurg estão atentas para a remoção de árvores que caíram. No primeiro momento, é feita a desobstrução das vias e, em seguida, a remoção dos galhos. Até o momento, foram registradas quatro quedas de árvores nos setores Marista, Oeste, Estrela Dalva e Forteville, além de galhos quebrados de outras duas. A Comurg registra notificações pelo WhatsApp: 99855-8555 e Teleatendimento: 3524-8555.

A Seinfra esclarece que os volumes dos córregos estão sem transbordo e houve enxurradas em alguns pontos da cidade. Conforme a pasta, com relação ao viaduto da Avenida H, a Prefeitura de Goiânia informa que ainda trabalha na ampliação da rede de drenagem. Atualmente, são construídas as redes de drenagem na altura da Rua 52, no Jardim Goiás. Assim que a obra for concluída, no início de 2024, estima-se que o problema seja resolvido com a ligação efetiva da rede de drenagem.

A Prefeitura de Goiânia trabalha para garantir segurança a todos os cidadãos.

Prefeitura de Goiânia

Comunicado – Natal do Bem

Devido às fortes chuvas registradas na tarde desta quarta-feira (27/12), o Governo de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) comunicam que o Natal do Bem estará fechado para manutenção.

Nossas equipes estão em prontidão, realizando os reparos necessários para que possamos receber as famílias goianas com segurança nos próximos dias.

Contamos com a compreensão de todos.

Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás