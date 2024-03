TeNpo abre inscrições para workshops gratuitos em Porangatu

A 19ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) está com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira, 18, para três workshops gratuitos voltados ao empreendedorismo cultural e artístico. Realizada pelo Governo de Goiás, em parceria com o Colégio Tecnológico do Estado (Cotec), as aulas acontecerão entre os dias 01 e 03 de abril.

Os interessados devem se inscrever no site do Cotec (cotec.org.br) até o dia 26 de março. O TeNpo ocorrerá entre 29 de março e 07 de abril, com programação organizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Os workshops oferecidos incluem Biojoias (adereços cênicos), Mídias Digitais e Empreendedorismo de Produto Artístico, e Marketing Estratégico e Economia Criativa. Todas as atividades serão realizadas no Cotec de Porangatu.

Além dos workshops, o TeNpo 2024 apresenta 10 espetáculos regionais de teatro e dança, junto com uma produção nacional. Todas as atividades são gratuitas. O evento conta com a correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG) através da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), além da parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Porangatu, Sesc Goiás e academia Viking Cross.