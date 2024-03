Tentativa de homicídio leva à descoberta de arsenal em Montividiu e Rio Verde

A Delegacia de Polícia de Montividiu desvendou uma tentativa de homicídio ocorrida na zona rural da cidade em 11 de março deste ano. Após as investigações, a autoridade policial representou pela prisão do investigado, bem como pela busca e apreensão em uma de suas residências, obtendo decisão judicial para os cumprimentos.

Nesta quinta-feira, 28, durante diligências, os policiais civis localizaram o autor, que fugiu e se refugiou na casa de seu irmão, no Setor Parque dos Buritis, na cidade de Rio Verde. Com o apoio do pronto emprego da Polícia Civil, os agentes entraram na residência e resgataram o investigado e seu irmão.

No local, foram encontradas 11 armas de fogo armazenadas, incluindo uma carabina, duas espingardas, seis pistolas e dois revólveres. Uma das armas de fogo foi identificada como aquela utilizada na tentativa de homicídio que originou a investigação. Em seguida, os policiais deslocaram-se para a residência do investigado e localizaram mais duas armas, um fuzil e uma espigarda de pressão.

Diante da situação ilegal das armas de fogo, todas foram apreendidas. Os dois irmãos receberam voz de prisão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e o mandado de prisão em desfavor do investigado foi cumprido.