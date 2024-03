Terceiro suspeito é preso em caso de homicídio de idoso em Goiânia

Na tarde desta quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), efetuou a prisão do terceiro suspeito relacionado ao homicídio brutal de um idoso de 67 anos, ocorrido em sua residência no Setor Vila Martins, em Goiânia, no dia 1º de março. A operação, que recebe o nome de “Iniquum”, resultou na detenção de indivíduo em colaboração com a Rotam/PMGO.

Até o momento, a ação policial já levou à prisão temporária de três pessoas. Além disso, um quarto investigado, que estava relacionado ao caso, ocorreu no último dia 24 deste mês. As autoridades continuam investigando o caso para garantir a justiça e elucidar todos os detalhes desse crime chocante.