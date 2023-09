Terra tem o agosto mais quente da história, diz agência

Segundo a Agência Americana Oceânica e Atmosférica (NOAA), o mês de agosto foi o mais quente da história na Terra. De acordo com os cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA, a temperatura média global em agosto foi de 1,25°C (ou 2,25 graus Fahrenheit) acima da média do século 20 – o valor foi 0,29°C (0,52°F) acima do registrado em 2016.

África, Ásia, América do Norte e América do Sul tiveram os agostos mais quentes, enquanto a Europa e a Oceania registraram o segundo agosto mais quente. O mês passado também foi o mais quente na região do Ártico.

O Brasil vive uma onda de calor que deve atingir seu ápice no fim de semana.