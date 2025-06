Toque do Vox Patris emociona romeiros e abre oficialmente a Romaria do Divino Pai Eterno

O maior sino que badala do mundo, o Vox Patris, tocou pela primeira vez no Brasil na noite desta quinta-feira (26), marcando a abertura da Romaria do Divino Pai Eterno de 2025, em Trindade. A celebração reuniu mais de 10 mil devotos no canteiro de obras da Nova Casa do Pai e foi presidida por Dom José Roberto, bispo auxiliar de Goiânia. A badalada foi precedida pelos toques dos sinos menores, São Lucas e São João.

O som do Vox Patris ecoou a uma distância de até 10 quilômetros, acompanhado por aplausos e fogos de artifício. “Foi como se o coração da Romaria começasse a bater ali”, descreveu emocionado o sacristão Marco Antônio. O sino, fundido na Polônia, pesa 55 toneladas, tem 4,5 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Seu corpo traz imagens que contam os 185 anos de devoção ao Divino Pai Eterno no Brasil.

Durante os 10 dias da Romaria, o sino Vox Patris tocará diariamente às 4h55 e às 18h — este último no horário do Angelus. Nos finais de semana, a badalada noturna será às 19h. Após o encerramento da festa, o sino só será tocado em ocasiões especiais. Segundo o reitor do Santuário, padre Marco Aurélio Martins, cada toque do sino representa um chamado à fé e à renovação espiritual.

Para que os fiéis conheçam de perto o sino, um trenzinho sai a cada 20 minutos da Basílica levando romeiros ao canteiro de obras, onde está montada a estrutura provisória de exposição do Vox Patris, São João e São Lucas. “Estamos oferecendo uma experiência única de fé, com acessibilidade e acolhimento”, explicou o reitor.

O momento foi acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia, que contribuiu para tornar a celebração ainda mais grandiosa.

A Romaria de 2025 vai até 6 de julho e deve atrair mais de 4 milhões de pessoas a Trindade, movimentando fé, cultura e economia. A expectativa é que o evento gere mais de R$ 100 milhões em impacto econômico, consolidando o município como um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil.

Trenzinho leva romeiros para ver de perto o Vox Patris

Durante a Romaria do Divino Pai Eterno 2025, os romeiros podem conhecer de perto o Vox Patris, maior sino do mundo em funcionamento. Um trenzinho gratuito sai a cada 20 minutos da Basílica de Trindade com destino ao canteiro de obras do novo Santuário, onde o sino e os dois menores, São João e São Lucas, estão em exposição.

A estrutura foi preparada especialmente para acolher os fiéis, com espaço coberto, acessibilidade e orientação litúrgica. O trajeto tem duração média de 10 minutos e proporciona aos visitantes uma vivência espiritual ainda mais intensa. Segundo a organização, a expectativa é que mais de 100 mil devotos participem da visita ao sino durante os 10 dias da Romaria.

Sinos anunciam fé e esperança em Trindade

Nos dias da Romaria do Divino Pai Eterno, o Vox Patris ressoa em dois momentos marcantes: às 4h55 da manhã, convocando os romeiros para a alvorada, e às 18h no Angelus. Nos fins de semana, o toque da noite será às 19h. A badalada matinal tem emocionado fiéis que já aguardam o som como um verdadeiro chamado divino.

O sino representa um símbolo vivo da devoção, conectando gerações por meio da fé. A tradição de tocar os sinos reforça a identidade litúrgica de Trindade e o propósito maior da Romaria: aproximar o povo do Pai Eterno.