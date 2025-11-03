search
Tragédia na GO-060: tombamento de ônibus deixa três mortos e 34 feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Iporá, o motorista teria perdido o controle da direção ao se deparar com uma árvore caída sobre a pista


Acidente
As vítimas com ferimentos mais graves foram transferidas para hospitais de Goiânia, onde seguem internadas. (Imagem: Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (3) na GO-060, na região Oeste de Goiás. Um ônibus da Viação Xavantes tombou no quilômetro 204 da rodovia, a cerca de cinco quilômetros de Iporá, deixando três mulheres mortas e 34 pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Iporá, o motorista teria perdido o controle da direção ao se deparar com uma árvore caída sobre a pista. O veículo seguia no sentido Israelândia/São Luís de Montes Belos/Goiânia quando tombou às margens da estrada.

As equipes de resgate foram acionadas ainda nas primeiras horas da madrugada. Os bombeiros realizaram o desencarceramento de vítimas presas às ferragens e organizaram o atendimento seguindo o protocolo para acidentes com múltiplas vítimas. Os feridos foram encaminhados à UPA de Iporá, com apoio de uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU, que atuaram em revezamento durante o socorro.

As vítimas com ferimentos mais graves foram transferidas para hospitais de Goiânia, onde seguem internadas. Já os corpos das três mulheres que não resistiram aos ferimentos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), sob responsabilidade da Polícia Científica.

Ao todo, o acidente envolveu 37 vítimas — 34 feridos e três óbitos confirmados. O Corpo de Bombeiros reforça à população que, em casos de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo número 193 ou via WhatsApp (64) 3603-7430.

Pesquisa