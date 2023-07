Três maternidades suspendem atendimentos e cirurgias

As maternidades Dona Íris, Célia Câmara e Nascer Cidadão suspenderam cirurgias e internações de novos pacientes devido a falta de itens básicos de saúde. De acordo com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), que administra as unidades, a dívida que a Secretaria Municipal de Saúde tem com a organização ultrapassa os R$ 67 milhões.

Por causa da falta de repasses, a Fundahc afirma que não está sendo possível comprar produtos de higiene, comida, medicamentos, soro, seringas, toucas, luvas e máscaras, além do pagamento de funcionários. Apenas atendimentos de urgência e emergência foram mantidos.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se posicionou sobre o assunto.