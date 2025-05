Goiânia recebe nos dias 3 e 4 de maio uma oficina gratuita de Tribal Fusion, estilo de dança que combina elementos da dança do ventre com movimentos contemporâneos. Ministrada pela bailarina e pesquisadora Larissa Elias, fundadora da Anhuma Tribal – uma das primeiras companhias do gênero em Goiás –, a atividade acontecerá no Centro de Artes World Group, no Setor Jaó, das 15h às 16h45. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla.

Com 18 anos de experiência no estilo Tribal, Larissa Elias explica que o Tribal Fusion é uma vertente que mistura técnicas orientais e ocidentais, criando uma linguagem única. “Trabalhamos com a fusão de elementos estéticos de diferentes danças, explorando movimentos fluidos e precisos”, diz. Durante a oficina, os participantes aprenderão os fundamentos do estilo e experimentarão sequências coreográficas básicas.

A atividade é voltada para iniciantes a partir de 13 anos, e os interessados devem usar roupas confortáveis para facilitar os movimentos. Não é necessário conhecimento prévio em dança. A oficina faz parte das ações do projeto “Manutenção do Centro de Artes World Group”, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Um espaço histórico para a arte em Goiânia

Fundado na década de 1990, o Centro de Artes World Group já foi sede do Lamounier Ballet Teatro de Goiânia e do Instituto Científico e Cultural Lamounier, consolidando-se como um polo de difusão artística. Ao longo dos anos, abrigou espetáculos, exposições, lançamentos de livros e palestras, além de estabelecer parcerias internacionais com países como Portugal, Itália e Estados Unidos.

Atualmente, o espaço mantém seu compromisso com a dança e outras expressões culturais, servindo como local de ensaios, aulas e apresentações para grupos independentes.

