Triunfo Concebra introduz pagamento com Cartão de Débito em praças de pedágio

A Triunfo Concebra passou a disponibilizar uma nova forma de pagamento nas praças de pedágio sob sua administração. Além das opções convencionais de pagamento, como dinheiro, vale-pedágio, chip ou TAG de passagem automática, agora os motoristas podem efetuar o pagamento utilizando cartão de débito.

A medida visa proporcionar mais comodidade e agilidade aos usuários, especialmente àqueles que não dispõem de outras formas de pagamento previamente citadas. No entanto, a concessionária incentiva o uso da TAG de passagem automática como a opção mais eficiente, permitindo que os motoristas passem pelas praças de pedágio sem a necessidade de parar nas cabines.

Para adquirir a TAG de passagem automática, os interessados podem acessar os sites das operadoras de meio de pagamento parceiras, disponíveis no link https://www.triunfoconcebra.com.br/servicos/formas-de-pagamento-e-passagem-automatica. As operadoras oferecem diferentes opções de pagamento, incluindo isenção das primeiras parcelas da mensalidade e modalidades pré-pagas, permitindo aos motoristas planejar e pagar exatamente o que necessitam para suas viagens.

A introdução do pagamento com cartão de débito amplia as alternativas disponíveis aos usuários, reforçando o compromisso da Triunfo Concebra em proporcionar uma experiência de viagem mais conveniente e eficiente em suas rodovias.