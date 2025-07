Tropeços de Vila Nova e Atlético. Anapolina e Centro Oeste na elite

A Derrota em Volta Redonda por 2 a 1 acaba com a invencibilidade de cinco partidas do Vila. Como na maioria dos jogos fora de casa, o Colorado não fez uma boa partida, só pressionou o adversário nos minutos finais da partida. Com o resultado negativo, o Vila Nova perdeu a oportunidade de entrar no G4 de forma definitiva. O Volta Redonda aproveitou a apatia do time vilanovense, abriu 2 a 0 e poderia ter sido mais, já que o time carioca chegou a marcar o terceiro gol, mas o atacante Ítalo estava impedido. O Vila terminou o primeiro turno em sétimo lugar, com 27 pontos conquistados.

O técnico Luisinho Lopes procurou amenizar a derrota, dizendo que a Série B é um perde e ganha constante e que tem todo o segundo turno pela frente para buscar o acesso. Disse também que o seu time foi muito irregular, alternando apatia e lampejos de um bom futebol, mas não o suficiente para evitar a derrota. “Faltou um pouco mais de capricho, conseguimos fazer um gol, mas as coisas não fluíram como esperávamos”, disse Luisinho Lopes. O Vila abre o segundo turno recebendo a visita do Coritiba na próxima quinta-feira, lembrando que o Coxa é o vice-líder da Série B.

Empate em jogo fraco

Existem empates sem gols emocionantes, mas não foi o caso da partida entre Atlético e Chapecoense ontem no estádio Antônio Accioly. Jogo apático, sem grandes emoções. Com o resultado, o time atleticano chegou a quatro jogos sem vencer e termina o primeiro turno em 13º lugar com 23 pontos conquistados. O rubronegro de Campinas inicia o segundo turno no próximo dia 4 de agosto, segunda-feira, jogando em Minas Gerais contra o Athletic. O adversário não é o mesmo time que foi goleado no Antônio Accioly, a equipe reagiu, deixou a zona de rebaixamento e ocupa a 14ª colocação, apenas um ponto do Atlético Goianiense.

Foi o segundo jogo sob o comando do técnico Rafael Lacerda. Uma derrota e um empate. O treinador atleticano chegou ao Atlético em um momento de reformulação no elenco. Os principais jogadores saíram e coube a ele montar um time competitivo com o que tem em mãos atualmente. Já colocou em campo alguns reforços que chegaram recentemente, mas ainda não foi possível obter bons resultados em um time com pouco entrosamento. Por falta de opções, a diretoria do time atleticano trouxe de volta para o elenco o lateral Guilherme Romão, que até a semana passada estava inserido numa lista de dispensas.

Goiás, campeão do primeiro turno

É um título simbólico, mas muito significativo para o time esmeraldino, pois é o primeiro time goiano a alcançar a primeira colocação no final de um primeiro turno do campeonato brasileiro. O time da Serrinha agora precisa apenas de um ponto para registrar a maior pontuação de uma equipe do Estado de Goiás nos pontos corridos da competição nacional. A primeira colocação foi garantida com o empate entre Coritiba e Amazonas. O time esmeraldino joga amanhã a noite contra o Clube do Remo no estádio Hailé Pinheiro.

Sobre reforços, o diretor de futebol Lucas Andrino considera que o time está completo para alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro. Isso não significa que o Goiás fechou as portas para novas contratações, mas só voltará ao mercado caso encontre oportunidade de mercado ou que necessite repor algum jogador afastado por lesão, como foi o caso da contratação do zagueiro Tite recentemente. Andrino enfatizou que não existe nenhuma negociação em andamento, mas alguns jogadores podem deixar o Clube, caso algum time demonstre interesse em algum atleta que não está sendo utilizado.

Anapolina e Centro Oeste na elite

Com a vitória sobre o Tupy de Jussara, a Anapolina está de volta à primeira divisão do futebol goiano. A última vez que a Anapolina disputou a Divisão principal do futebol goiano foi em 2020, quando foi rebaixada. Volta agora, depois de cinco para movimentar o futebol anapolino no campeonato estadual do próximo ano. A Anapolina possui a torcida mais vibrante da cidade.

Mas a grande novidade da Divisão de Acesso foi a classificação do Centro Oeste. Será o caçula da primeira divisão. O time de Nerópolis conquistou o acesso depois da vitória sobre o Trindade no sábado, mas o acesso foi garantido com o empate entre Rio Verde e Morrinhos no final da rodada. O Rio Verde foi a grande decepção da Divisão de Acesso. Era um dos principais favoritos ao acesso e acabou ficando na terceira colocação. O campeonato goiano ganha uma configuração diferente a cada ano. O Centro Oeste, ao lado da Abecat Ouvidorense, ocupam lugares que antes pertenciam a equipes tradicionais do futebol goiano, como Mineiros, Rio Verde, Morrinhos e Itumbiara.

MOSAICO

>>> O Anápolis foi a Florianópolis e venceu o Figueirense por 2 a 1 em pleno estádio Orlando Scarpelli. Com a vitória, o tricolor anapolino deixa a zona da degola e passa a ocupar a 13ª posição. O Figueira é o 15º colocado.

>>> O atacante Paulo Baya, atualmente na reserva do Fluminense, foi especulado na semana passada como um possível reforço para o Atlético Goianiense. O atacante estaria acertado com o Dragão e pode se apresentar no início desta semana em Campinas.

>>> Com a vitória sobre o Iporá, o Grêmio Anápolis confirma sua permanência na Divisão de Acesso e rebaixa o Lobo-Guará para a terceira divisão do futebol goiano.

>>> O Goiatuba venceu a Inter de Limeira por 1 a 0 no interior paulista, quebrou a sequência positiva da Inter e confirma a segunda posição no Grupo A7 da série D do campeonato brasileiro.

>>> Após 14 rodadas, a fase de classificação da Série D chegou ao fim no último domingo. São 32 times classificados para a segunda fase do campeonato. Serão 16 confrontos de ida e volta, a Aparecidense enfrenta o Maricá, no Rio de Janeiro e o Goiatuba recebe o São José-RS.

>>> A Aparecidense está no Grupo A5 ao lado de Ceilândia, Luverdense e Mixto-MT. Já o Goiatuba aparece no Grupo A7, com a Inter de Limeira, Cianorte e Cascavel.

>>> Na Série A, o Flamengo volta à liderança da competição ao vencer o Atlético Mineiro por 1 a 0 ontem no Maracanã. O “Urubu” foi beneficiado com a derrota do Cruzeiro para o Ceará em pleno Mineirão.

