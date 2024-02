Turista morre afogado em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

Um homem de 29 morreu afogado em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. Ele foi resgatado por uma equipe de salvamento da 9ª Companhia do Corpo de Bombeiros, que foi até a cachoeira na Fazenda São Bento, em Alto Paraíso.

Segundo informações de um dos solicitante, um grupo com 11 turistas do Distrito Federal se deslocou até a Fazenda São Bento, a fim de aproveitar os atrativos da região da Chapada dos Veadeiros. Durante banho na cachoeira Almécegas I, por volta das 12h de ontem, Pedro Henrique Pereira Alves escorregou em um desnível no local e caiu na parte funda da cachoeira e acabou se afogando. Após 1 hora submerso o corpo foi retirado por funcionários do local, a uma profundidade aproximada de 7 metros.

Ao chegar no local, a equipe do corpo de bombeiros verificou que a vítima não apresentava sinais vitais. Foram utilizadas técnicas de salvamento terrestre com auxílio da prancha longa, prancha skeed e fita tubular para realizar transporte do corpo do local do fato até a sede da fazenda, uma distância média de 1 quilometro em terreno rochoso, extremamente acidentado e íngreme.

Integrantes da polícia militar (4 militares), polícia técnico científico (2 agentes) e guias locais (6 pessoas) prestaram auxílio na operação. Ao final, o corpo da vítima ficou sob os cuidados da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás.