Turma da disney,Frozen,Patrulha canina e Encanto são atrações do último fim de semana da Happy Land

Os últimos momentos da incrível temporada da Happy Land chegaram, porém, o último fim de semana será de muita animação. O parque está disponível para visitação no Shopping Cerrado, nesta sexta-feira, 27, e sábado, 28, repleto de muita diversão para toda a criançada e família, com inúmeras opções de lazer, brinquedos, shows, praça de alimentação completa, oficinas, espetáculos teatrais, personagens temáticos e muitas surpresas no local. O parque fica aberto das 16h às 21h.

A primeira atração da Happy Land será com a Turma da Disney, Mickey, Minnie e Pateta, e está prevista para começar por volta das 17h, em seguida chega o momento do Jurassic Land, com um dinossauro gigante por todo o parque, deixando um clima de muita adrenalina e aventura. Para acalmar a criançada e família, chega a hora da congelante viagem com o espetáculo Frozen. Olaf, Elsa, Ana, Kristoff, comandam a bela aventura.

Finalizando a aventura congelante do Frozen, acontece uma grande surpresa para encantar o público, seguida de uma incrível queima de fogos. Para finalizar o dia, uma coreografia de despedida, acompanhada do Espetáculo Encanto.

A temporada da Happy Land está no piso 1, do Shopping Cerrado, com estrutura de três mil metros quadrados de área coberta, totalmente segura e planejada para todas as idades, e com estacionamento coberto.