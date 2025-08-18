search
Escola

UEG abre seleção para 300 vagas remanescentes do Vestibular 2025/2

Interessados devem utilizar pontuação alcançada no Exame Nacional do Ensino Médio para pleitear vaga. Ao todo, 162 vagas são para cursos de graduação presencial e outras 138 para EAD, com início ainda neste semestre


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2025 - 16:25

Entre os cursos presenciais estão Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia - Foto: Divulgação
A Universidade Estadual de Goiás (UEG) informa que está aberto o edital de seleção para aproveitamento de vagas remanescentes do Vestibular 2025/2, destinadas a alunos que queiram ingressar ainda neste semestre nos cursos de graduação da universidade por meio do aproveitamento de seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São ofertadas 162 vagas em 13 cursos de graduação presencial e 138 vagas em dois cursos na modalidade Ensino à Distância (EAD).
Entre os cursos presenciais estão Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia. Já as vagas de EAD são para os cursos superiores de Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas para Internet.
Os candidatos interessados podem fazer suas inscrições gratuitamente até a próxima sexta-feira (22/8) pelo site nucleodeselecao.ueg.br, onde também estão disponíveis os editais. Podem concorrer às vagas candidatos que tenham concluído o ensino médio e realizado o Enem nos anos de 2015 a 2025, tendo obtido resultado igual ou superior a 200 pontos na média das notas das quatro provas objetivas e da redação, não tendo tirado zero em nenhuma delas.
A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente da média das quatro provas objetivas e da redação do Enem, respeitando-se o limite de vagas de cada curso, cidade e turno indicados no formulário de inscrição.
Serviço
Confira o passo a passo
Para fazer sua a inscrição, o candidato deve acessar o endereço eletrônico nucleodeselecao.ueg.br até a próxima sexta-feira (22/8) e:
* Ler o Edital;
* Fazer o cadastro geral, por meio do CPF, e guardar a senha gerada;
* Preencher o formulário de inscrição;
* Gerar e imprimir o comprovante de inscrição.
Pesquisa