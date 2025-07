UEG lança e-book que une ciência e arte na popularização científica

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio da Editora UEG, lançou o e-book Com Ciência & Arte: a Práxis da Pesquisa Científica na Promoção da Popularização da Ciência. Organizada pela professora e pesquisadora Andreia Juliana Rodrigues Caldeira, do Instituto Acadêmico de Ciências Biológicas e da Saúde (IACBS|UEG), a publicação apresenta experiências interdisciplinares que aproximam o público da ciência por meio de diferentes expressões artísticas.

O livro é resultado da mostra Com Ciência & Arte, realizada em outubro de 2022 no Espaço Ebner Galeria de Artes, em Anápolis, durante a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

O objetivo da mostra foi transformar conteúdos científicos em produções artísticas, explorando temas como Cerrado, DNA, genética, ciclo celular, mutações e câncer, além de segurança alimentar e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ciência & Arte

Para refletir a diversidade de linguagens artísticas, foram produzidas fotografias, esculturas, arte viva, animações, ilustrações, aquarelas, bordados e instalações. Dividido em cinco capítulos, o e-book reúne as reflexões e experiências da mostra.

O primeiro capítulo, Confluência entre Ciência e Arte: Estratégias Inovadoras na Popularização Científica, contextualiza a mostra, seus bastidores e os públicos envolvidos.

No segundo capítulo, Natureza, Cultura e Arte: Expressões Vivas do Cerrado, a obra evidencia a riqueza do Cerrado, apresentando a arte como um instrumento poderoso para explorar e comunicar complexidade do bioma, ao mesmo tempo em que promove a conscientização ambiental e estimula o engajamento na sua preservação.

A publicação segue com o capítulo Do DNA à Célula, uma Construção Coletiva do Conhecimento Científico, que desmistifica a complexidade do DNA e da organização celular, ressaltando a importância de abordagens didáticas sobre o assunto.

Já em Cancer school: Aprendendo Mutação e Câncer, com Arte, aborda a educação sobre o câncer e discute estratégias pedagógicas, entre elas expressões artísticas, para tornar acessíveis conceitos complexos relacionados ao tema.

Por fim, Popularizando a Segurança Alimentar do Pescado: Experiências Colaborativas entre Brasil e Portugal aborda a colaboração internacional como meio de promover a divulgação científica e a conscientização sobre segurança alimentar, com destaque para o combate à anisaquíase, doença provocada por parasitas presentes em peixes.

Para a professora Andreia Caldeira, o livro representa a riqueza da fusão entre ciência e arte:

“Este livro celebra a riqueza de detalhes que emerge quando ciência e arte se entrelaçam, revelando conexões profundas e muitas vezes invisíveis que moldam nossa compreensão do mundo”.

Andreia Caldeira afirma que, com a precisão de um experimento científico, convida os leitores a adentrarem as páginas de cada capítulo, explorando minuciosamente a interseção e os vínculos que unem ciência e arte.

“Que esta leitura seja tão reveladora quanto uma descoberta científica e tão estimulante quanto a contemplação de uma obra de arte. Que seja uma fonte de inspiração e conhecimento, levando-os a refletir e apreciar a beleza e a complexidade inerentes à nossa existência”, destaca.

O e-book Com Ciência & Arte: a Práxis da Pesquisa Científica na Promoção da Popularização da Ciência está disponível para download gratuito no site da Editora UEG. Acesse aqui.