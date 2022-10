UFG desenvolve ferramenta que analisa dados de candidatos nas redes sociais

As redes sociais têm sido cada vez mais utilizadas por candidatos como ferramenta para atrair atenção, expor ideias, divulgar propostas e angariar votos. Desde de 2018, as ferramentas digitais passaram a ganhar forte influência durante o período eleitoral.

Analisar o perfil dos candidatos à Presidência da República nas redes sociais durante esse período ficou mais fácil com a disponibilização do Observatório das Eleições nas Redes Sociais, uma iniciativa de desenvolvimento tecnológico dos professores e pesquisadores do Instituto de Informática (INF), Celso Gonçalves Camilo Junior, e da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (Face), Marcos Inácio Severo de Almeida, e do estudante de Engenharia da Computação, Welerson Assis, todos da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Um algoritmo coleta e organiza dados de seguidores, número de curtidas, compartilhamentos, número de postagens e principais hashtags (marcações) e tópicos citados nos perfis dos candidatos. O Observatório apresenta dados ao longo do tempo para que os interessados acompanhem a evolução dos perfis dos candidatos no Twitter e no Instagram. É possível escolher a rede social, período e o candidato ou, ainda, analisar a evolução de todos os candidatos simultaneamente, por meio de gráficos.

De acordo com Celso Camilo, disponibilizar o Observatório das Eleições nas Redes Sociais é democratizar o acesso de informações analíticas à população. “Por meio do Observatório, qualquer pessoa pode acessar os dados e analisar o comportamento dos candidatos nas redes sociais”, explica.

Marcos Severo acrescenta que a divulgação ajuda a população e formadores de opinião a compreender como a rede social responde a eventos da campanha: “É possível observar como o debate ou as celebrações ocorridas no dia 7 de setembro influenciaram os padrões de interação nas redes sociais”, destaca.

Pelo Observatório, é possível levantar dados como o candidato que mais recebeu likes, o candidato que mais ganhou seguidores, quem recebeu o maior número de likes, quem recebeu o maior número de retweets no Twitter e o candidato que publicou mais posts. Também pode ser levantado o ranking de palavras por tópico entre saúde, segurança, saneamento e educação.

O Observatório está disponível pelo endereço: www.observatorioeleicoes.com.br. A seleção dos candidatos para o Observatório levou em consideração os cinco candidatos mais bem colocados na Pesquisa Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) divulgada em 29 de agosto de 2022.