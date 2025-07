UFG e instituições produzem manifesto em defesa da soberania nacional

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Faculdade de Direito (FD), e instituições parceiras promovem nesta quarta-feira (30/7), às 19 horas, no Salão Nobre da FD UFG, o lançamento do “Manifesto em Defesa da Soberania Nacional, da Ordem Constitucional e do Estado Democrático de Direito”.

Segundo o diretor da FD UFG, José Querino Tavares Neto, a proposta surgiu a partir de conversas entre o diretor e a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, sobre a conjuntura crítica das novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o “tarifaço”.

“Nesse caso, o denominado “tarifaço” tem algo muito explícito, por causa do modelo que o presidente Donald Trump tem exercido seu poder. A maneira pela qual ele está incidindo nesta forma de compreensão, é um ataque à soberania do Brasil e não apenas do Brasil. O mundo está em uma crise de ataque à autodeterminação dos povos”, afirmou o diretor.

A reitora Angelita Pereira de Lima comenta que a situação é “muito grave”, pois é um ataque à Constituição brasileira e que “as instituições governamentais e não governamentais que são democráticas, republicanas e defensoras da democracia têm a obrigação de se manifestar”.