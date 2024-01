Uma mulher morre e duas crianças ficam feridas em acidente em Nerópolis

Uma mulher morreu e duas crianças ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na GO-222, na zona rural de Nerópolis. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foram acionadas para atender a um acidente envolvendo um caminhão e um carro, próximo à rotatória que segue para Anápolis. O incidente resultou em três vítimas, sendo uma delas em óbito no local, uma mulher ainda não identificada.

Houve uma colisão frontal. As outras duas vítimas, crianças de 3 e 12 anos, foram prontamente atendidas e encaminhadas ao hospital local. A criança de 3 anos, em estado grave, foi transportada intubada pelo helicóptero BOMBEIRO-01 para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar, com o apoio das viaturas UR-267 e ASA-170, atuaram de forma ágil e coordenada para prestar o socorro necessário e garantir o transporte adequado das vítimas.