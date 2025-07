UNE abre maior congresso estudantil da América Latina em Goiânia

Com início nesta quarta-feira (16), na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, a União Nacional dos Estudantes (UNE) realiza a 60ª edição do Congresso da UNE (Conune), o maior encontro estudantil da América Latina. O evento, que segue até o domingo (20), reúne mais de 10 mil estudantes de todo o país e contará com debates políticos, atos culturais e a eleição da nova diretoria da entidade.

A presidenta da UNE, Manuella Mirella, que se despede do cargo após dois anos de gestão, afirma que a entidade possui um projeto de nação e de educação que aposta na juventude como esperança do futuro. Segundo ela, o congresso ocorre em um momento de grandes transformações globais, e os estudantes têm papel estratégico na defesa da soberania nacional e no enfrentamento ao fascismo.

Conjuntura internacional

Manuella destaca que o cenário atual é marcado pela ascensão de forças autoritárias e pelo surgimento de um mundo multipolar. Em sua avaliação, a UNE, assim como em momentos históricos como a campanha “O Petróleo é Nosso” e o “Fora Collor”, continua a ter papel central na defesa do país.

A programação também inclui pautas ligadas à educação, como a defesa da universidade pública, a luta contra o arcabouço fiscal e a regulamentação do ensino superior privado. A presidenta da UNE enfatiza que a educação deve estar vinculada à reindustrialização nacional, soberania científica e inclusão social.

Educação pública

A cerimônia de abertura do Conune será realizada às 17h no Centro de Convenções da UFG, com presença de autoridades como a reitora Angelita Pereira de Lima, o secretário nacional de Juventude Ronald Luiz dos Santos e o coordenador de juventude do MEC Yann Evanovick. Às 18h acontece o ato “Por memória, verdade e justiça”, com familiares de vítimas da ditadura militar.

Durante o congresso, os participantes discutirão temas como cotas, permanência estudantil, defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), transição energética e combate às fake news. Um dos momentos esperados será o ato em defesa da Palestina e contra o imperialismo, que ocorrerá na sexta-feira (18), às 15h, na Praça Universitária.

A plenária final, marcada para o fim de semana, definirá a nova diretoria da UNE e as resoluções que guiarão a entidade nos próximos dois anos. Para Manuella Mirella, o congresso é um espaço de resistência, sonho e construção de um novo Brasil.