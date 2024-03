Unidades de Saúde estaduais têm funcionamento alterado no feriado da Semana Santa

As unidades de saúde estaduais terão o funcionamento alterado devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo de Goiás, na quinta-feira (28/03), e ao feriado da Sexta-Feira Santa (29/03). Os setores administrativos e o atendimento aos casos de rotina, como exames e consultas ambulatoriais, retornam à normalidade na segunda-feira.

O Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) estará fechado na quinta-feira e na Sexta-Feira Santa. As atividades retornam à normalidade na segunda-feira (1º/04). As unidades da Rede Estadual de Serviços de Hemoterapia (Rede Hemo), localizadas em Goiânia e no interior, funcionarão normalmente na quinta-feira para o atendimento aos doadores de sangue. Na sexta-feira, todas as unidades estarão fechadas.

Todos os hospitais vão manter o atendimento de urgência e emergência e a assistência aos pacientes internados durante o feriado. Os Hospitais Estaduais de Doenças Tropicais (HDT), Alberto Rassi (HGG), da Mulher (Hemu), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), de Urgências de Goiás (Hugo) e de Aparecida de Goiânia (Heapa) vão atender, exclusivamente, os casos de urgência e emergência e as cirurgias programadas na quinta-feira e na sexta-feira.

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), os Hospitais Estaduais da Criança e do Adolescente (Hecad), de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e de Dermatologia Sanitária Santa Marta (HDS) vão funcionar normalmente na quinta-feira. Na sexta-feira, vão atender exclusivamente os casos de urgência e emergência e os pacientes internados.

No Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), as atividades de rotina estarão suspensas na quinta e na sexta-feira. A casa de apoio e o núcleo de internação funcionarão normalmente. O Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy (Cresm), em Aparecida de Goiânia, manterá o atendimento aos pacientes internados durante o feriado.

Os Hospitais Estaduais de Trindade (Hetrin), de Formosa (HEF), do Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, de Jataí (HEJ) e de Santa Helena de Goiás (Herso) vão funcionar na quinta-feira. Na sexta-feira, o atendimento será exclusivo para os casos de urgência e emergência, aos pacientes internados e às cirurgias já programadas.

Serviços especiais

O Banco de Sangue do Hugol estará fechado na Sexta-feira Santa e funcionará normalmente no sábado (30/03), das 7 às 12 horas. O Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) do Hemu estará fechado na quinta e sexta-feira. O Banco de Leite Humano (BLH) funcionará normalmente na quinta-feira e ficará fechado na Sexta-Feira Santa.

Policlínicas

Nas Policlínicas Estaduais de Goiás e de São Luís de Montes Belos, os atendimentos serão suspensos na quinta e sexta-feira, retornando à normalidade na segunda-feira. Nas Policlínicas de Posse, Quirinópolis, Goianésia e Formosa, apenas os serviços de hemodiálise vão funcionar na quinta e sexta-feira.

Gerência de Transplantes

A Gerência de Transplantes de Goiás funcionará em regime de plantão. O telefone para os profissionais de saúde acionarem a equipe é o 3201-2200.