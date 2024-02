Unidades de saúde terão funcionamento alterado durante feriado

Os hospitais e demais unidades de saúde estaduais funcionarão em regime de plantão para atendimentos de urgência e emergência na segunda e terça-feira do feriado prolongado de Carnaval (12 e 13). A assistência aos pacientes internados em todos os hospitais será mantida, sem interrupção. Os setores administrativos e os ambulatórios voltam a funcionar integralmente a partir das 12 horas da quarta-feira de Cinzas (14).

Funcionarão em regime de plantão: os hospitais Estadual da Mulher (Hemu), da Criança e do Adolescente (Hecad), de Urgências de Goiás (Hugo), de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), todos localizados em Goiânia.

A maioria dos serviços especiais instalados nas unidades, como o Centro de Reabilitação de Fissuras Labiopalatinas do Hecad, o Banco de Sangue do Hugol, a Farmácia Ambulatorial do HDT e o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) do HMNSL estarão suspensos no feriado e retomam as atividades às 12 horas de quarta-feira. No HGG, permanecem sem interrupção a realização das cirurgias de urgência e transplantes renais e de fígado, caso haja doação de órgãos.

Os atendimentos ambulatoriais no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) estarão suspensos na segunda e terça-feira, retornando ao meio-dia da quarta-feira de Cinzas. A Casa de Apoio e o Núcleo de Internação funcionarão normalmente, seguindo o fluxo de recebimento de pacientes via central estadual de regulação.

No Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS), os serviços de Ambulatório de Curativos, Residência Assistencial, Unidade de Cuidados Prolongados e Serviço de Atendimento Domiciliar funcionarão normalmente no feriado. Os demais serviços retornam à rotina na quarta-feira, a partir das 12 horas.

O Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy (Cresm), em Aparecida de Goiânia, manterá o atendimento ao paciente internado durante o feriado. Os setores administrativos e ambulatoriais retornam ao normal na quarta-feira.

Região Metropolitana e interior

Os hospitais estaduais localizados na região metropolitana de Goiânia e no interior vão funcionar em regime de plantão durante o feriado, dias 12 e 13/02, mantendo os serviços de urgência e emergência. Já os ambulatórios e os setores administrativos estarão suspensos, voltando ao normal no dia 14/02.

Funcionarão em regime de plantão: os hospitais estaduais de Aparecida de Goiânia (Heapa), Anápolis (Heana), Pirenópolis (Heelj), Jaraguá (Heja), Itumbiara (HEI), Jataí (HEJ), São Luís de Montes Belos (HSLMB), Trindade (Hetrin), Formosa (HEF), Luziânia (HEL) e Uruaçu (HCN). No Heapa, os atendimentos ambulatoriais previamente agendados acontecerão normalmente, com exceção das consultas de cardiologia e cirurgia geral.

Policlínicas

Nas policlínicas estaduais de Goiás e de São Luís de Montes Belos, os atendimentos serão suspensos nos dias 12 e 13/02, retornando à normalidade no dia 14, quarta-feira. Nas policlínicas estaduais de Posse, Quirinópolis, Goianésia e Formosa, apenas os serviços de hemodiálise vão funcionar nos dias 12 e 13/02.

Cemac Juarez Barbosa

A Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) interromperá suas atividades durante o feriado prolongado, reabrindo para atendimento na quarta-feira, a partir das 12 horas.

Assistência toxicológica

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) permanece em plantão 24 horas. O Disque Intoxicação (0800 646 4350) repassa aos profissionais de saúde e ao público em geral orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos.

Gerência de Transplantes

A Gerência de Transplantes de Goiás funcionará em regime de plantão, para atender os casos de notificação, captação e distribuição de órgãos. O telefone para os profissionais de saúde acionarem a equipe é o 3201-2200.