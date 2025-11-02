Vaca Amarela 2025 celebra a cena goiana e reafirma a força da música independente

O Festival Vaca Amarela chega à sua 24ª edição celebrando a cena musical goiana e reafirmando seu papel como um dos principais espaços de resistência da música independente no país. Nos dias 8 e 9 de novembro, o evento toma conta da Roxy e do Open Air com um line-up inteiramente formado por artistas locais, como Black Drawing Chalks, Johnny Suxxx e as Panteras, Aurora Rules e Maaju. Sem patrocínios ou leis de incentivo, o festival mantém seu espírito autêntico e colaborativo, abrindo espaço para novos nomes e parcerias inéditas.

Em 2026, o Vaca Amarela completa 25 anos e promete uma edição histórica em celebração a um quarto de século de independência e criatividade goiana.

Festival do Limão Taiti promete preparar a maior caipirinha do mundo em Anhanguera

O município de Anhanguera se prepara para mais uma edição do Festival Gastronômico do Limão Taiti, que promete movimentar a cidade com sabor e criatividade. A grande atração será a preparação da “maior caipirinha do mundo”, feita na betoneira e utilizando o limão Taiti como estrela principal. Além da famosa bebida, o evento reúne pratos doces e salgados da culinária local, que disputarão prêmios em diferentes categorias. A festa valoriza a gastronomia regional, impulsiona a economia e oferece novas oportunidades de negócio para empreendedores do município.

Goiânia recebe espetáculo “Ecdise”, da Giro8 Cia de Dança

A Giro8 Cia de Dança celebra 14 anos com a estreia de “Ecdise”, nos dias 6 e 7 de novembro, às 20h, no Teatro Goiânia, com ingressos pelo Sympla. Dirigido por Joisy Amorim, o espetáculo propõe uma experiência sensorial e ritualística, inspirada em “A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector, convidando o público a explorar limites e transformações do ser. Com elenco formado por Ana Silva, Luiza Bragança, Márcio Vitorino, Pedro Soares, Phelippe Mor, Tiago Ferreira, Uostton Alcântara e Yasmin Rodrigues, a obra marca um ponto de virada da companhia, mais abstrato e introspectivo, reafirmando sua presença na dança contemporânea nacional e internacional.

“Poderosas do Cerrado” chegou na Globoplay nesta quarta-feira

O doc-reality “Poderosas do Cerrado” mostra o cotidiano de seis mulheres da alta sociedade de Goiânia: Roseli Tavares, Thaily Semensato, Layla Monteiro, Cristal e Tana Lobo, e Andréa Mota. Entre luxo, negócios e vida no campo, a série revela o poder feminino, os desafios e a influência dessas goianas, combinando humor, drama e cenas da rotina familiar. A produção é da BOXFISH, dirigida por Rico Perez, com roteiro de Ed Cruz, e será disponibilizada em três levas no streaming; no GNT, vai ao ar às segundas e quintas, às 21h45.