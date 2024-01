Vacina contra dengue do Butantan tem eficácia de 79,6%

Um estudo publicado na revista científica “New England Journal of Medicine” revelou que a vacina contra a dengue em desenvolvimento pelo Instituto Butantan apresenta uma eficácia de 79,6% na prevenção da doença. A taxa de eficácia é semelhante a encontrada nos ensaios clínicos da Qdenga (80,2%), vacina contra a dengue do laboratório japonês Takeda que passará a ser ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS) este ano, em duas doses. No caso da vacina brasileira, prometida para 2025, a aplicação será em dose única.

Os dados do estudo são acompanhados há três anos e contempla mais de 16 mil indivíduos de todo o País. Os resultados foram: 89,2% de eficácia em pessoas que contraíram a doença antes do estudo;

de eficácia em pessoas que E 73,6% de eficácia naqueles que NUNCA tiveram contato com o vírus da dengue. A Butantan-DV também se mostrou altamente eficaz na redução do risco de contrair dengue sintomática causada pelos sorotipos 1 e 2 da doença.