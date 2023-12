Vacina para Covid-19 está disponível para população em geral até dia 31

A vacina contra Covid-19 segue disponível para a população geral até o dia 31 de dezembro de 2023. A partir de janeiro de 2024, o imunizante será destinado a crianças, por meio do Calendário Nacional de Vacinação Infantil, e grupos prioritários. A mudança foi anunciada pelo Ministério da Saúde (MS) em outubro e entra em vigor na virada do ano. A vacina pode ser encontrada nas mais de 900 salas de vacinação do estado.

“A partir de 2024, o Ministério incluirá a vacina no Calendário Básico de Vacinação, ou seja, para aquelas crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Também serão contempladas aquelas pessoas que têm o maior risco de adoecimento, hospitalização e óbito, que são grupos vulneráveis, como idosos, imunossuprimidos, gestantes, puérperas”, explica a gerente de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), Joice Dorneles.

O grupo prioritário para a vacina, a partir do ano que vem, inclui ainda trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema e pessoas em situação de rua. O esquema de vacinação para essas pessoas ainda será definido pelo órgão ministerial.

A gerente da SES ressalta que os últimos dias de 2023 são a oportunidade para aquelas pessoas que não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. “Aquelas pessoas que ainda não se vacinaram por algum motivo, não completaram o esquema até o final de 2023 ainda podem procurar as unidades de saúde. Já foram disponibilizadas essas doses para as salas de vacinação”, destaca. Além da vacina bivalente, foram distribuídas 40 mil doses do imunizante monovalente entre as salas de imunização.

A vacinação contra a Covid-19 é ofertada a toda população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Maiores de 18 anos que já tomaram ao menos duas doses da vacina devem receber uma dose de reforço da bivalente. E ainda aqueles que não completaram o ciclo vacinal podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde. Atualmente, a cobertura vacinal para a imunizante bivalente em Goiás está em 12%.