Vacinação contra a dengue deixará de acontecer nas escolas

A vacinação contra a dengue que acontecia em várias escolas do Estado deixará de acontecer. Pelo menos, temporariamente, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A pasta informou que está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde depois que casos de reações alérgicas foram notificados. No entanto, a superintendente de vigilância em saúde de Goiás, Flúvia Amorim, reforça que apesar das reações, a vacina é segura e importante para a proteção da faixa etária apta para o imunizante.

Das mais de 158 mil doses distribuídas em Goiás, apenas 56 mil foram aplicadas, o que corresponde a uma cobertura de 35,4%. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de 134 cidades que foram definidas pelo Ministério da Saúde. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta quinta-feira (14).

Outra recomendação feita pelo Ministério da Saúde é que sejam utilizados testes rápidos para diagnóstico em unidades de saúde. O subsecretário de Atenção à Saúde, Luciano de Moura, afirmou que no Estado, exames diagnósticos são usados para estratégias de vigilância, mas outros tipos são realizados na assistência aos pacientes.