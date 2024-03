Vacinação contra a gripe segue em 38 postos de Aparecida de Goiânia

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) continua com a Campanha de Vacinação contra a Influenza, disponibilizando a vacina contra a gripe em todos os 38 postos de vacinação da cidade. A imunização está aberta para os seguintes grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com comorbidades, entre outros.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documentos pessoais (RG ou Certidão de Nascimento e CPF ou Cartão SUS) e comprovativos da condição que enquadre a pessoa em algum grupo prioritário, como laudo médico ou carteira de trabalho.

Período da campanha

A Campanha de Vacinação contra a gripe segue até o dia 31 de maio, com um Dia D da Campanha programado para 13 de abril, visando uma grande mobilização em prol da imunização contra a Influenza.

Renata Cordeiro, coordenadora de Imunização de Aparecida, destaca a importância da vacinação contra a gripe para proteger contra as diferentes cepas do vírus influenza, que podem causar doenças graves como pneumonia e bronquite. A definição dos grupos prioritários é realizada pelo Ministério da Saúde, considerando pessoas com fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.

Onde vacinar

Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das 8h às 18h na Central de Imunização. Aos sábados, a Central de Imunização está aberta das 8h às 13h, e a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira das 8h às 18h. Os postos de imunização não operam em feriados e pontos facultativos. Confira os locais disponíveis para vacinação.

UBS Andrade Reis

UBS Colina Azul

UBS Riviera

UBS Jardim Florença

UBS Independência Mansões

UBS Tiradentes

UBS Pontal Sul 2

UBS Papilon Park

UBS Mansões Paraíso

UBS Bairro Ilda

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Cardoso

UBS Delfiore

UBS Madre Germano

UBS Jardim dos Ipês

UBS Bandeirantes

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Campos Elíseos

UBS Bairro Independência

UBS Anhambi

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Paraíso

UBS Jardim Olímpico

UBS Santa Luzia

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Nova Olinda

UBS Retiro do Bosque

UBS Chácara São Pedro

UBS Expansul

UBS Santo André

UBS Cândido de Queiroz

UBS Alto Paraíso

UBS Boa Esperança

Central de Imunização

Maternidade Marlene Teixeira