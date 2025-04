Vanderlan Alcântara: Sou uma rainha da Inglaterra no Goiás

Depois de perder o título da Copa Verde para o Paysandu, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás concedeu entrevista a emissoras de rádio, demonstrando profunda decepção com sua curta passagem pela direção do seu clube do coração. Alcântara afirmou que muita coisa precisa mudar na maneira de gerir o Goiás. Disse ainda que na presidência do Conselho Deliberativo se sente uma “Rainha da Inglaterra”, ou seja, não tem poder nenhum para tentar ajudar a fazer um Goiás melhor. Ganhar a Copa Verde era sua última esperança de ter uma conquista enquanto presidente do Conselho Deliberativo. Não foi possível, “vou sair com essa frustração”. Vanderlan disse ser um vencedor em tudo que fez na vida, mas no Goiás, vai sair sentindo o gosto da derrota.

A torcida esmeraldina proporcionou um belíssimo espetáculo no estádio Serra Dourada. Compareceu em massa, soltou fogos, cantou e apoiou o time até o fim das cobranças das penalidades. Depois, protestou contra jogadores, comissão técnica e dirigentes. Perder a Copa Verde foi apenas a consequência de uma série de erros na administração e no departamento de futebol nos últimos dois anos. A começar pela desastrosa mudança no estatuto realizada a toque de caixa nas gestões de Edminho Pinheiro e Paulo Rogério Pinheiro, no Conselho Deliberativo e Presidência do Goiás, respectivamente. Extinguiram a função de Presidente e criaram um sistema de gestão colegiada, onde ninguém sabe quem manda. A idéia da mudança no estatuto tinha por objetivo não permitir que dirigentes históricos e oposicionistas voltassem a dirigir o Goiás. Seria a perpetuação da família Pinheiro no comando do time esmeraldino, como já era a vontade do falecido ex-mandatário do Goiás, Hailé Pinheiro.

PRESSÃO NOS BASTIDORES

O diretor de futebol Lucas Andrino volta a ficar pressionado no cargo após a derrota na Copa Verde. O dirigente há muito vem sendo questionado pela torcida e parte da imprensa, que não aprova o seu trabalho na montagem do time alviverde. Desde o ano passado o Goiás vem gastando muito dinheiro tentando montar um elenco forte, mas as contratações não correspondem e o Goiás fica sem time e com prejuízos financeiros acumulados. Só esse ano, o Goiás sequer chegou às finais do campeonato goiano e perdeu a Copa Verde. No campeonato brasileiro da série B faz uma campanha apenas razoável e, com esse time, dificilmente alcançará uma posição relevante no final da competição. Mudanças devem acontecer no Goiás.

CLIMA TENSO NO ATLÉTICO

Não é só no Goiás que o ambiente é tumultuado. No Atlético não é diferente. A campanha atleticana no brasileiro da série B é ruim até o momento, com a conquista de apenas 5 pontos ganhos e a 13ª posição na tabela de classificação. O presidente Adson Batista já não esconde sua insatisfação com o desempenho do time na competição. Em suas entrevistas após as partidas, não tem poupado críticas ao desempenho do time em campo. Chegou a afirmar que o Atlético é um time de “barriga cheia” e sem alma. É um time do tanto faz, disse o dirigente. Domingo, o Atlético joga em Manaus contra o Amazonas, quando o time terá que quebrar uma incômoda marca negativa. A equipe rubro-negra não vence fora de casa em competições nacionais e no tempo regulamentar desde o dia 15 de junho de 2024, quando venceu o Fluminense no Maracanã ainda pela série A.

NEYMAR CONTUNDIDO, DE NOVO

Com o futebol brasileiro há muito tempo carente de grandes jogadores, Neymar continua figurando no imaginário do torcedor brasileiro como uma das grandes esperanças para uma conquista de título mundial pela seleção canarinho. Que venham outros craques, porque Neymar dificilmente jogará em alto nível novamente, em função das contusões constantes e de suas escolhas em sua agenda particular, sempre muito comprometida com compromissos noturnos. O Santos quer mudanças no tratamento de mais uma lesão muscular de Neymar. O Peixe pretende ser protagonista da recuperação do jogador. O camisa 10 lesionou a coxa esquerda pela segunda vez em menos de um mês. A diretoria santista acredita que em três semanas Neymar poderá voltar a treinar com bola e no início de junho voltar a atuar pelo Santos. Será?

Mesmo com a incerteza em poder contar com Neymar em sua plenitude física, a diretoria santista trabalha para renovar o contrato com o craque, que termina em 30 de junho. E seria prorrogado, segundo vontade da diretoria do Santos, em pelo menos mais um ano. A verdade é que Neymar está perdendo mercado no futebol europeu. É muito provável que o mercado no velho continente não esteja mais acessível para Neymar, justamente em função de suas constantes contusões e a baixa produtividade em campo, por isso, uma renovação com o Sanos não será tão difícil. Se o futebol europeu tem essa percepção sobre o craque brasileiro, não será na seleção brasileira que ele ainda vai fazer milagres.