Vanderlan Cardoso vai confirmar pré-candidatura em Goiânia

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) afirmou na manhã desta segunda-feira, 26, que vai confirmar sua pré-candidatura em Goiânia ao Jornal O Popular. A oficialização deve ocorrer até a primeira quinzena de março. Izaura Cardoso, sua esposa, também confirmou sua pré-candidatura em Senador Canedo.

Cardoso mencionou que o diálogo com o PT é republicano e que não há espaço para alianças neste momento. Ele espera conversar com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB) sobre as próximas eleições.